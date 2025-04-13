تشكيل الزمالك - العودة للثلاثي الدفاعي.. وبنتايك وفتوح أساسيان ضد حرس الحدود

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه حرس الحدود.

ويواجه الزمالك منافسه حرس الحدود بعد قليل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وعاد المدرب البرتغالي للعب بثلاثي دفاعي مرة أخرى، بعدما بدأ برباعي في مباراة ستيلينبوش الماضية.

ويبدأ صلاح مصدق في التشكيل الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة.

ويلعب الثنائي محمود بنايك وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايك - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.