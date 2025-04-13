موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند

عاد داني أولمو لاعب برشلونة لتدريبات الفريق مرة أخرى قبل مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن أولمو عاد للتدريبات رفقة الفريق الكتالوني وأصبح جاهزا للعب ضد دورتموند.

وكان أولمو قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد أوساسونا وخرج في الدقيقة 28 وأوضح النادي إصابة اللاعب في العضلة المقربة اليمنى.

وانضم أولمو إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 55 مليون يورو قادما من لايبزيج.

ولعب أولمو 28 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويتصارع برشلونة مع رابطة الأندية الإسبانية بسبب قيد أولمو وزميله باو فيكتور.

وفاز برشلونة على غريمه دورتموند بأربعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.