موندو ديبورتيفو: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مواجهة دورتموند

الأحد، 13 أبريل 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

عاد داني أولمو لاعب برشلونة لتدريبات الفريق مرة أخرى قبل مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن أولمو عاد للتدريبات رفقة الفريق الكتالوني وأصبح جاهزا للعب ضد دورتموند.

أخبار متعلقة:
برشلونة يوضح إصابة بالدي.. وشكوك حول لحاقه بكلاسيكو الكأس رغم تحقيق رقما سلبيا.. برشلونة ينتصر على ليجانيس ذا أثلتيك: الاتحاد الإسباني يرفض شكوى أوساسونا بشأن مشاركة مارتينيز مع برشلونة الكشف عن كرة كلاسيكو نهائي الكأس بين برشلونة وريال مدريد

وكان أولمو قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد أوساسونا وخرج في الدقيقة 28 وأوضح النادي إصابة اللاعب في العضلة المقربة اليمنى.

وانضم أولمو إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 55 مليون يورو قادما من لايبزيج.

ولعب أولمو 28 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويتصارع برشلونة مع رابطة الأندية الإسبانية بسبب قيد أولمو وزميله باو فيكتور.

وفاز برشلونة على غريمه دورتموند بأربعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

داني أولمو برشلونة دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة صلاح: الأهم في هذه المرحلة هو الفوز.. وأود رؤية فان دايك معنا الموسم المقبل رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (0)-(1) ريال مدريد راموس يسجل رابع أهدافه مع مونتيري في خسارته الأولى رفقة الفريق فليك: منع إنييجو مارتينيز فرصة خطيرة يعد هدفا لنا بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ليتشي
أخر الأخبار
سلوت: هدفهم كان مخيبا للآمال.. وعقليتنا سبب تواجدنا في الصدارة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يستعيد توازنه بالفوز على ألافيس في مباراة مثيرة ساعة | الكرة الأوروبية
اللجنة الأولمبية الدولية تخاطب وزارة الرياضة بشأن تعديلات قانون المقترحة ساعة | الدوري المصري
كرة يد – زين يفوز بلقب كأس رومانيا.. وقداح بطل كأس بولندا ساعة | كرة يد
استراحة - حرس الحدود (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب ساعة | منتخب مصر
تشكيل حرس الحدود - محمود ممدوح يقود الهجوم ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
الهاتريك السنغالي الأول تاريخيا.. ثلاثية بادجي تقود المصري لثأر بالأربعة من بتروجت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي (22) 1-3 (25) الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك