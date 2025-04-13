كما كشف في الجول.. سموحة يعلن رحيل أحمد سامي عن قيادة الفريق

الأحد، 13 أبريل 2025 - 16:52

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي - سموحة ضد الزمالك

أعلن نادي سموحة رحيل أحمد سامي المدير الفني عن قيادة الفريق.

ووجه سموحة الشكر لنادي سموحة على الفترة التي قضاها وتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

وكان FilGoal.com قد كشف عن استقرار سموحة على رحيل أحمد سامي.

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ويأتي ذلك على خلفية تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويقود الجهاز المعاون لأحمد سامي فريق سموحة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المؤقت مواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء.

وتم تصعيد حسين عامر رئيس قطاع الناشئين للجهاز الفني على أن يتم التعاقد مع محمد نور لاعب الاتحاد السكندري السابق ليتولى رئاسة قطاع الناشئين بسموحة.

كما علم FilGoal.com أن أيمن الرمادي وهيثم شعبان أبرز المرشحين لقيادة سموحة خلفا لأحمد سامي.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري برصيد 20 نقطة.

وتعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويبتعد سموحة عن الهبوط بـ 5 نقاط فقط.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023.

وقاد سامي سموحة هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

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