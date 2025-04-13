انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة

يقدم FilGoal.com تغطية وحية لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية سيدات للكرة الطائرة.

ويدخل الزمالك النهائي ليدافع عن لقبه، إذ أن سيدات الزمالك حققن لقب إفريقيا في آخر نسختين.

أما الأهلي فهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل الفائز باللقب إلى كأس العالم للأندية 2025.

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انتهت.. الزمالك بطل إفريقيا لكرة الطائرة بالفوز على الأهلي 3-1

19-18 للزمالك

13-9 للزمالك

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث.. 25-20 للزمالك

23-19 للزمالك

15-11 للزمالك

5-3 للأهلي

بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني 25-22 للأهلي

24-22 للأهلي

11-8 للزمالك

8-4 للزمالك

5-0 للزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 29-27 للزمالك

27-27 تعادل

22-22 تعادل

20-16 للأهلي

11-9 للأهلي

بداية اللقاء

اللاعبات بدأن الإحماء من جديد عقب عودة التيار الكهربائي

تأخر بداية اللقاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي