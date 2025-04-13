انتهت الدوري - المصري (4)-(0) بتروجت

الأحد، 13 أبريل 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - سيراميكا

يستضيف المصري فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لبطولة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 31 نقطة بينما بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق82. جووووول الهاتريك لبابي بادجي برأسية بعد عرضية من عبد الرحيم دغموم.

ق67. جووووول الثاااالث للمصري عن طريق بابي بادجي مستغلا تمريرة من محمود حمادة لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

ق65. جووول الثاني للمصري عن طريق ميدو جابر برأسية بعد عرضية من خالد صبحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووووول بادجي يفتتح التسجيل للمصري

ق37 محمود جاد يتألق

ق32 عرضية رائعة من رشاد المتولي تتحول لرأسية أعلى العارضة

ق30 أدهم حامد يراوغ مدافعي المصري ويهدر الأول

ق24 خروج صلاح محسن للإصابة

ق15 ميدو جابر يهدر فرصة التقدم

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري بتروجت
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