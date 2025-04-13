جوزيه جوميز: الفتح أمامه 7 نهائيات في الدوري السعودي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

اعتبر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح أن مواجهاته المتبقية في مسابقة الدوري السعودي أشبه بالنهائيات.

وقاد مدرب الزمالك السابق فريقه السعودي للفوز على الخليج بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 27 من المسابقة.

وقال جوميز في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "لعبنا ضد فريق قوي ومنظم وتأخرنا بالنتيجة وهذا أسوأ سيناريو ورغم التأخر حاولنا المحافظة على النتيجة وطبقنا طريقة اللعب ونجحنا بتسجيل خمسة أهداف وحققنا الأهم وهو الانتصار وتحقيق 3 نقاط".

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وأضاف "صحيح أننا فزنا بنتيجة 5 أهداف ولكن في الأخير هي تعني 3 نقاط فقط".

وتابع "لن نبالغ في الفرحة كثيرًا أمامنا 7 نهائيات متبقية وسنلعب ضد اتحاد جدة والهلال والشباب والنصر".

وأردف "هذه المواجهات ستكون صعبة لكن سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية والأهم الآن التفكير في مواجهة اتحاد جدة متصدر المسابقة".

وواصل "المواجهات الصعبة المقبلة؟ لا أستطيع القول إن الجدول كان مجحفًا للفتح وأعتقد أن نسخة الموسم الجاري من المسابقة مجنونة لا تعلم كم نقطة تحتاج من أجل البقاء في الدوري".

وخرج الفتح من دائرة الهبوط للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

وتولى المدرب السابق للزمالك الفتح وهو يتذيل الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد 13 مباراة.

الآن الفتح يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة وللمرة الأولى يخرج من دائرة الهبوط.

ويلاقي الفتح خصمه اتحاد جدة في مباراة صعبة يوم الخميس المقبل.

جوزيه جوميز الفتح الدوري السعودي
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