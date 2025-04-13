التشكيل - بامبو أساسي وباهر ودغموم على مقاعد بدلاء المصري.. والمتولي يقود بتروجت

الأحد، 13 أبريل 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

أحمد عامر - المصري

أعلن أنيس بو جلبان التشكيل الأساسي لفريق المصري لمواجهة بتروجت.

ويستضيف المصري فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لمسابقة الدوري.

ويبدأ كريم بامبو في التشكيل الأساسي للمصري بينما بيجلس الثنائي عبد الرحيم دغموم وباهر المحمدي على مقاعد البدلاء.

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ويقود رشاد المتولي تشكيل بتروجت تحت قيادة سيد عيد، بينما يجلس شكويدي جبريل على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - حسن علي.

الوسط: أحمد عامر - محمد مخلوف - محمود حمادة.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - كريم بامبو.

وجاءت دكة البدلاء كالآتي: محمد شحاتة - أحمد عيد - باهر المحمدي - أحمد القرموطي - حسين فيصل - بابا بادجي - عمرو سعداوي - عبد الرحيم دغموم - سامادو.

وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – هادي رياض – إسلام عبد الله

الوسط: أدهم حامد – محمد علي عكاشة – رشاد المتولي - حامد حمدان - بدر موسى

الهجوم: إسماعيل بامبا

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 31 نقطة بينما بتروجت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

الدوري المصري المصري بتروجت
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