تشكيل ريال مدريد - أردا جولير أساسي أمام ألافيش.. فينيسيوس وبيلينجهام على مقاعد البدلاء

الأحد، 13 أبريل 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو ألافيش.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ألافيش ضمن الجولة من الدوري الإسباني.

وقرر أنشيلوتي إراحة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام استعدادا للمباراة الهامة ضد أرسنال الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويحرس تيبو كورتوا حراسة مرمى ريال مدريد.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع:- لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - أورليان تشواميني

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - أردا جولير.

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