برشلونة يوضح إصابة بالدي.. وشكوك حول لحاقه بكلاسيكو الكأس

الأحد، 13 أبريل 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي.

وأصيب بالدي خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد ليجانيس في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أليخاندرو بالدي في عضلات الفخذ".

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وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن مدة غياب بالدي لن تقل عن 3 أسابيع.

مما يثير الشكوك حول قدرته على اللحاق بكلاسيكو نهائي الكأس ضد ريال مدريد أواخر هذا الشهر.

ويصطدم برشلونة بريال مدريد في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل الجاري.

أليخاندرو بالدي برشلونة
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