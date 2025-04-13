خبر في الجول - سموحة يقرر رحيل أحمد سامي.. والرمادي وشعبان أبرز المرشحين لخلافته

الأحد، 13 أبريل 2025 - 13:52

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي مدرب سموحة

أبلغ مجلس إدارة نادي سموحة، أحمد سامي المدير الفني برحيله وفسخ التعاقد.

ويأتي ذلك على خلفية تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة سموحة قد قرر رحيل أحمد سامي بعدما حصل على الشرط الجزائي بقيمة شهر من تعاقده.

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ويقود الجهاز المعاون لأحمد سامي فريق سموحة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المؤقت مواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأربعاء.

وتم تصعيد حسين عامر رئيس قطاع الناشئين للجهاز الفني على أن يتم التعاقد مع محمد نور لاعب الاتحاد السكندري السابق ليتولى رئاسة قطاع الناشئين بسموحة.

كما علم FilGoal.com أن أيمن الرمادي وهيثم شعبان أبرز المرشحين لقيادة سموحة خلفا لأحمد سامي.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري برصيد 20 نقطة.

وتعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويبتعد سموحة عن الهبوط بـ 5 نقاط فقط.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023.

وقاد سامي سموحة هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

الدوري المصري سموحة أحمد سامي
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