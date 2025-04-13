الزمالك: الأهلي والرابطة تواصلا لتأجيل القمة وموقفنا كان واضحا.. ومفاجأة بشأن زيزو

يسعى نادي الزمالك لإعادة خصم 3 نقاط من فريق الأهلي بعد انسحابه من مواجهة القمة.

وكشف ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن النادي لن يستسلم وسيلجأ إلى المحكمة الرياضية إذا تطلب الأمر.

كما فجّر مفاجأة بشأن أحمد زيزو وأن اللاعب تواصل مع النادي ورحب بالتجديد بعد استبعاده من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وقال ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عبر قناة dmc: "الزمالك يتحرك بمفرده في أزمة مباراة القمة، والنادي لن يستسلم حتى إعادة خصم 3 نقاط من الأهلي مثلما حدث الموسم الماضي،".

وشدد ماهر غريب "إذا لم يحدث سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية مباشرة".

وكشف "بالفعل تواصل النادي الأهلي مع الزمالك لتأجيل مواجهة القمة، ورابطة الأندية أيضا تواصلت مع إدارة الزمالك قبل المباراة بـ 24 ساعة عقب بيان الأهلي لتأجيل المباراة 48 ساعة لحين استقدام حكام أجانب لكن النادي رفض وتمسك بالموعد المحدد".

أما عن موقف زيزو فأوضح "حتى الآن هو لاعب في نادي الزمالك".

وفجّر غريب مفاجأة قائلا "منذ أيام بعد استبعاده من معسكر مواجهة ستيلينبوش، تواصل زيزو مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة للنادي والتجديد، لكن القرار لا يشمل اللاعب وحده".

واختتم ماهر غريب تصريحاته "احترم أن زيزو يكبّر والده، لكن هناك صعوبة في عودة زيزو بسبب وجود شروط جزائية كبيرة في عقود تجارية ولا يمكن للزمالك أن يعد زيزو بحل الأمر".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في تمام السابعة من مساء اليوم في ختام الجولة الثانية من الدور الختامي للدوري.