إشبيلية يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي إشبيلية يوم الأحد إقالة جارسيا بيميينتا المدير الفني للفريق.

وتولى جارسيا بيميينتا تدريب إشبيلية منذ يونيو الماضي.

وأقيل جارسيا بيميينتا عقب الخسارة الأخيرة أمام فالنسيا.

وأوضح النادي الأندلسي عبر موقعه: "تمت إقالة المدرب جارسيا بيميينتا من منصبه".

وأضاف "نشكر المدرب الكتالوني على عمله خلال هذه الأشهر الـ10، ونتمنى له كل التوفيق في باقي مشواره".

وقرر نادي إشبيلية تعيين خواكين كاباروس كمدرب مؤقت.

كاباروس عمل من قبل كمدرب مؤقت خلال 2018 و2019، وتمكن مرتين من قيادة إشبيلية للتأهل إلى البطولات الأوروبية.

بيميينتا البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في تدريب فرق الفئات العمرية لبرشلونة.

وذلك قبل أن يتولى تدريب لاس بالماس في 2022.

وآخر 3 أعوام قاد الفريق فنيا 5 مدربين هم خورخي سامباولي وجوزيه ميلينديبار ودييجو ألونسو وكيكي سانشيز وجارسيا بيميينتا.