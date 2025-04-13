خبر في الجول - بعد وساطة كبار المنتخب.. انفراجة في الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور

تقترب أزمة إمام عاشور مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني من الانتهاء بعد تدخل عدد من اللاعبين الكبار.

وكان حسام حسن قد صرح سابقا أن غياب إمام عاشور عن معسكر المنتخب الأخير تأديبي بسبب ما بدر منه في معسكر سابق.

لكن قال حسام حسن أن نسبة عودته للمنتخب 90% لكن بشرط أن يرضى الجمهور عن مستواه وسلوكياته.

وعلم FilGoal.com أن هناك انفراجة بشأن الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور حتى يعود اللاعب للمنتخب.

ويأتي ذلك بعد وساطة كبار لاعبي المنتخب وفي مقدمتهم محمد الشناوي قائد الأهلي.

ويصل الأمر لمراحل إيجابية من أجل عودة اللاعب الذي سيغيب عن معسكر يونيو حاله كحال لاعبي الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

كما علم FilGoal.com أن حسام حسن قد تقبل اعتذار مصطفى محمد كما أن اللاعب خرج مباشرة لتوضيح ما بدر منه خلال مواجهة سيراليون.

ولا توجد أزمة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لاستدعاء مصطفى محمد لينضم إلى المنتخب في المعسكرات المقبلة.

وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر خطوة جديدة نحو التأهل لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 8 في المركز الثالث.