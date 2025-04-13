كرة طائرة - نهائي إفريقيا للسيدات بين إنجاز تاريخي ولقب غائب منذ 6 سنوات

الأحد، 13 أبريل 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك طائرة سيدات

يتكرر نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي بقمة مصرية بين الزمالك والأهلي.

ويدخل الزمالك النهائي ليدافع عن لقبه، إذ أن سيدات الزمالك حققن لقب إفريقيا في آخر نسختين.

أما الأهلي فهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب.

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إنجاز تاريخي

حال توج فريق سيدات الزمالك باللقب هذا الموسم يحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويعتبر ذلك إنجازا تاريخيا للفرق المصرية إذ لم يسبق وتوج أي فريق مصري بلقب السيدات 3 مرات على التوالي.

كما أنه لم يحدث سوى مرة وحيدة على مستوى البطولة عندما توج فريق سيدات السجون الكيني باللقب 4 مرات على التوالي.

وحقق السجون الكيني اللقب خلال الفترة من 2010 حتى 2014.

لقب غائب

يدخل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بحثا عن اللقب الغائب منذ 2019.

وكان آخر تتويج لسيدات الأهلي بالبطولة في 2019 على صالة النادي الأهلي بعد الفوز على قرطاج التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ومنذ ذلك التتويج وصل الأهلي إلى النهائي مرتين ولم ينجح في التتويج باللقب.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة 23 في تاريخه إذ سبق وتوج باللقب 10 مرات مقابل 12 مرة يحصد الوصافة.

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