خبر في الجول - مكافآت ومعسكر أوروبي لمنتخب الناشئين بعد التأهل لكأس العالم

الأحد، 13 أبريل 2025 - 12:35

كتب : محمد جمال

منتخب مصر الناشئين تحت 17 سنة - مواليد 2008

قرر اتحاد الكرة المصري صرف مكافآت لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما بعد حسم التأهل لكأس العالم بقيادة أحمد الكاس.

وقاد الكاس منتخب مصر للفوز بنتيجة 2-1 على أنجولا والتأهل لنهائيات المونديال في قطر بنهاية العام الجاري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر صرف مكافآت لمنتخب تحت 17 عاما بعد التأهل لكأس العالم للناشئين.

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كما سيتم إعداد برنامج خاص للمنتخب بقيادة أحمد الكاس بينهم معسكر أوروبي.

ولأول مرة منتخب مصر يتأهل لمونديال الناشئين منذ استضافة البطولة في 1997 أي منذ 28 عاما.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم للناشئين في البطولة التي ستقام في قطر بنهاية العام الجاري في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

الكاس يفي بوعوده

في نوفمبر 2024 خسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار بطولة شمال إفريقيا.

بعدها صرّح الكاس بتحمله للمسؤولية والقدرة على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

وبالفعل منتخب مصر حقق اللقب في النهاية متصدرا الترتيب وحجز بطاقة التأهل لأمم إفريقيا لأول مرة منذ 2011.

وفي بداية مشوار أمم إفريقيا خسر منتخب مصر بسيناريو غريب أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3 رغم التقدم 3-1.

الكاس شدد على وجود فرصة لمنتخب مصر في التأهل والقتال عليها وبالفعل استطاع منتخب مصر كسر عقدة استمرت 28 عاما.

منتخب الناشئين مصر أحمد الكاس اتحاد الكرة
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