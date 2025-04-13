جدو: بيراميدز يتعرض للظلم من الحكام المصريين والأجانب.. من أين نأتي بحكام؟

الأحد، 13 أبريل 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

يرى محمد ناجي "جدو" مساعد مدرب بيراميدز أن فريقه يتعرض للظلم باستمرار من الحكام، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتعادل بيراميدز مع الأهلي بهدف لمثله ضمن الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري المصري تحت قيادة طاقم تحكيم هولندي.

وقال جدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "بيراميدز يتعرض للظلم من الحكام المصريين والأجانب.. من أين نأتي بحكام؟".

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وأضاف "الحمد لله علي تحقيق نقطة أمام فريق كبير وقوي للغاية مثل الأهلي ونحن نلعب بـ10 لاعبين، وإن كنا نستحق الفوز، ولذلك الحمد لله".

وأتم "التركيز الآن علي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس وإن شاء الله يكون النهائي بين بيراميدز والأهلي".

ويصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف النهائي ، فيما يلعب الأهلي ضد صن داونز في نصف النهائي الآخر.

في الدقيقة 57 من لقاء الأهلي وبيراميدز أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لمهند لاشين تبعها بحمراء عقب شد إمام عاشور في منتصف الملعب.

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.

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