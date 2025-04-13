بيولي يوضح سبب استبعاد بروزوفيتش أمام الرياض.. ويوجه رسالة لجماهير النصر

الأحد، 13 أبريل 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

أوضح الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصرالسعودي أسباب استبعاد لاعبه الكرواتي مارسيلو برزوفيتش في لقاء الرياض

وحقق النصر فوزا هاما على منافسه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "استبعدت بروزوفيتش من أجل منحه الراحة بعد شعوره بالإرهاق عقب مباراة الهلال الماضية".

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وأضاف "اللاعب الأجهز سيكون موجودًا في الملعب، غيرت بعض اللاعبين أثناء اللقاء ليس بسبب أنهم كانوا سيئين، بل لأن المواجهة كانت تتطلب بعض التغييرات".

ووجّه ستيفانو بيولي رسالة إلى جماهير النصر قائلًا "نحن نعمل في النهار من أجل أن تحلموا في الليل ببطولة دوري أبطال آسيا".

وتابع رسالته للجماهير "أنتم ساعدتمونا أمام الرياض، ولم تخذلونا إطلاقًا، وأتمنى أن نفرح سويا في نهاية الموسم"

واستغل النصر تعثر خصمه الهلال بالتعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها الجمعة.

وقلص النصر الفارق مع الهلال لنقطة واحدة.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 57 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.

النصر ستيفانو بيولي مارسيلو بروزوفيتش
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