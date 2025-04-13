اسكواش - مفاجأة وحيدة وتفوق مصري في اليوم الأول من بطولة الجونة

شهد اليوم الأول من بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش تفوق مصري في الدور الأول.

وتقام منافسات بطولة الجونة حتى 18 أبريل الجاري بإجمالي جوائز 380 ألف دولار.

وودع طارق مؤمن المصنف السادس المنافسات من الدور الأول في أولى مفاجآت البطولة.

وخسر طارق أمام زميله الشاب محمد زكريا بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

وتعتبر بطولة الجونة إحدى البطولات الكبرى خلال موسم رجال وسيدات الاسكواش.

ويقام الدور ثمن النهائي يومي الأحد والإثنين، بينما ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما نصف النهائي فيوم الخميس وتختتم المباريات بإقامة النهائي مساء الجمعة.

ويدافع الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز عن اللقب بعد التتويج بآخر نسختين.

وحقق علي فرج اللقب 3 مرات من قبل ليعادل رقم رامي عاشور بطل مصر السابق.

بينما نوران جوهر حقق اللقب مرتين بالتساوي مع رنيم الوليلي بطلة مصر السابقة.