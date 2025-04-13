وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح

الأحد، 13 أبريل 2025 - 11:00

كتب : حامد وجدي

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا

كشف نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا تطورات إصابة اللاعب.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتعرض قندوسي لإصابة مروعة خلال مباراة الفريق ضد فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري إصابته بكسر في الساق.

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وكشف نصر يحيى وكيل قندوسي لـ FilGoal.com: "أحمد قندوسي يخضع لجراحة اليوم الأحد".

وأوضح "الحمد لله الإصابة بعيدة عن الأوتار والأربطة وسوف يغيب قندوسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر وفقا لتقرير الطبيب".

وتابع "ياسين الملاح صاحب التدخل على قندوسي زاره في المستشفى للاطمئنان عليه وقندوسي قال له لا تحزن فهذا نصيب والحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

أما عن دعم شيكابالا فكشف "قندوسي سعيد جدا بدعم شيكابالا لأنه يحبه على المستوى الشخصي وسعيد بدعم كل مسؤول ونادي وأي مشجع ويوجه الشكر للجميع".

وبسؤاله عن تواصل أي مسؤول في الأهلي مع اللاعب أجاب "في الحقيقة لم يحدث حتى الآن".

واختتم نصر يحيى تصريحاته "الجهاز الفني ولاعبي منتخب الجزائر تواصلوا مع قندوسي لدعمه والاطمئنان عليه أو بمعنى أصح يمكن القول أن كل الجزائر تواصلت معه وأشكرهم جميعا على ذلك".

وتدخل ياسين الملاح على قندوسي في الدقيقة 87 بشكل قوي مما تعرض لكسر مضاعف في الساق.

وحصل الملاح على بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وتوقفت المباراة بسبب علاج قندوسي وسط حزن لاعبي الفريقين وبكائهم.

وتم نقل اللاعب الجزائري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسجل محمد رضا الهدف الثاني لسيراميكا عقب إصابة قندوسي وبكى بسبب إصابة زميله في الفريق.

وانتصر سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد عن طريق أحمد رمضان ومحمد رضا.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
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