للمرة الثانية على التوالي.. البرازيل تتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما

توج منتخب البرازيل للناشئين بلقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر منتخب البرازيل البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا ويليه الأرجنتين بـ 4 ألقاب فقط.

وتفوق منتخب البرازيل على كولومبيا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وانتهت ركلات الترجيح بفوز السامبا بنتيجة 4-1 أمام كولومبيا.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا للناشئين أول مرة في 1985 وحقق لقبها في ذلك التوقيت منتخب الأرجنتين.

وبعد 20 نسخة أقيمت تفوق منتخب السامبا بـ 14 لقبا مقابل 4 للأرجنتين ولقب لكل من كولومبيا وبوليفيا.

وكان منتخب البرازيل للشباب في فبراير الماضي قد توج بلقب بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.

وأقيمت بطولة الشباب بمشاركة 6 منتخبات بنظام دوري من دور واحد.

وحصد منتخب البرازيل لقب تحت 20 عاما بعد تحقيق 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل.

بينما جاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني بـ 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة.