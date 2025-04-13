راموس يسجل رابع أهدافه مع مونتيري في خسارته الأولى رفقة الفريق

سجل سرجيو راموس رابع أهدافه مع مونتيري المكسيكي في مباراة شهدت خسارته الأولى رفقة الفريق.

سيرجيو راموس النادي : مونتيري مونتيري

وسجل راموس هدفا من ركلة جزاء هذه المرة تقدم به لمونتيري أمام أونال تيجريس في الجولة 15 من الدوري المكسيكي.

وتغلب أونال تيجريس على مونتيري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة يُطلق عليها "كلاسيكو ريجيو" والتي شهدت إثارة كبرى في الدقائق الأخيرة.

إذ سجل تيجريس هدفيه في الدقيقتين 90 و95 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد بينهم حالتين لفريق مونتيري.

وعقب مرور 15 جولة يتواجد تيجريس في المركز الخامس برصيد 29 نقطة أما مونتيري ففي المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.