مواعيد مباريات الأحد 13 أبريل 2025.. الزمالك في الدوري وليفربول وريال مدريد ونهائي الطائرة

تختتم منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل 2025.

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الدوري المصري

يستضيف المصري فريق بتروجت على استاد السويس الجديد في تمام الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

بينما يحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود على استاد برج العرب في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق وست هام في تمام الثالثة عصرا في خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على ولفرهامبتون في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما تشيلسي فيستضيف إبسويتش تاون وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد في الخامسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ألافيس ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وتقام المباراة في الرابعة والربع مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة سلة

يختتم الاتحاد السكندري مشواره في تصفيات الدوري الإفريقي المقامة بالمغرب.

ويواجه فريق الاتحاد نظيره الفتح الرباطي المغربي في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

كرة طائرة

يقام نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر.

وتقام البطولة في مدينة أبوجا النيجيرية، وتذاع المباراة عبر قناة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على يوتيوب.