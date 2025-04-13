بيولي: مستوى رونالدو ضد الرياض خير رد على منتقديه

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر بأداء كريستيانو رونالدو لاعب الفريق ضد الرياض.

وحقق النصر فوزا هاما على منافسه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت المباراة معقدة، لكن صنعنا العديد من الفرص وسنستمر في التطور".

وأضاف "سعيد بما يقدمه جون دوران، حصوله على العديد من الفرص أمر إيجابي ودليل على تحركه بشكل رائع، والأهداف ستأتي لاحقا".

وأكمل "مارسيلو بروزوفيتش سيكون جاهزا للمباراة القادمة، نحن لا نعتمد على 11 لاعبا فقط".

وتابع "طموح في تحقيق لقب الدوري؟ نأمل أن نتوج باللقب في نهاية الموسم، نطمح في الانتصار في كل مباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "رونالدو ساعدنا في صناعة هذا الفريق كقائد للمجموعة، لا أستطيع أن أتحدث عن مستواه، ما شاهدتوه خير رد على منتقديه".

واستغل النصر تعثر خصمه الهلال بالتعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها أمس الجمعة.

وقلص النصر الفارق مع الهلال لنقطة واحدة.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 57 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.