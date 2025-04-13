خبر في الجول - رأيان حول مستقبل كولر مع الأهلي

تنقسم الآراء داخل الأهلي حول مصير السويسري مارسيل كولر في ظل تذبذب نتائج الفريق مؤخرا، وآخرها التعادل مع بيراميدز.

وخطف الأهلي تعادلا قاتلا من بيراميدز في الدقيقة 90+6 في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك رأيان مطروحان على طاولة مجلس الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز وتذبذب النتائج مؤخرا.

الأول: استمرار كولر لما بعد كأس العالم للأندية.

الثاني: يرى خطورة في استمرار السويسري لاحتمالية الفشل في تحقيق نتائج جيدة بكأس العالم للأندية رغم التعاقدات القوية التي وفروها للفريق.

وفي نفس الوقت يضع كلا الرأيين في الاعتبار 3 عواقب أمام التفكير في رحيل المدرب حاليا: وهم ضيق الوقت، وعدم توافر مدربين مغريين على الساحة لاتخاذ أي خطوة في ظل ارتباطات الفريق المتعاقبة، والشرط الجزائي الكبير في حالة رحيله.

ما يجعل الرأي الأقرب لإقراره هو استمرار كولر لما بعد مباراتي صنداونز على الأقل.

وقاد كولر الأهلي في 157 مباراة حتى الآن فاز في 106 وتعادل في 31 وخسر 20.

وساهم كولر في حصد الأهلي لـ 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتين في كأس العالم للأندية.

ووصل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعد للقاء صنداونز الأسبوع المقبل.

ويحتل الفريق المركز الثاني بترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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