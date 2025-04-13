فليك: منع إنييجو مارتينيز فرصة خطيرة يعد هدفا لنا

الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

احتفى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة بمنع مدافعه إنييجو مارتينيز كرة خطيرة قبل نهاية مباراة فريقه ضد ليجانيس.

وانتصر برشلونة على منافسه ليجانيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني لـ DAZN: "من المهم للغاية الفوز والحصول على النقاط كاملة الآن".

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وأضاف "منع إنييجو مارتينيز هدفا في نهاية المباراة وكان ذلك بمثابة تسجيل هدف واحتفلنا به جميعا".

وأكمل "أخبرني لامين يامال أن الملعب ليس جيدا، لكن هذا ليس مهما لأننا حصلنا على النقاط، واجهنا عدة صعوبات، لكن تمتعنا بروح قتالية وتركيز وسيطرة خاصة في الشوط الثاني".

وواصل "أنا فخور بالفريق وبما فعلوه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولا يصدق ما قدموه منذ العودة من فترة التوقف الدولي الماضية، علينا التركيز للتعافي".

وأنهى حديثه قائلا: "أهم شيء هو الالتزام، كرة القدم لا تتلعق فقط بالتألق والأداء، بل أيضا بعمل كل فرد سواء دفاعيا أو هجوميا مهما كان مركزه".

وللمرة الثانية في الموسم الحالي لم يتمكن برشلونة من التسديد على مرمى الخصم وذلك ضد ليجانيس طوال الشوط الأول.

المرة الأولى كانت ضد ريال سوسيداد في نوفمبر الماضي.

ويعد برشلونة أكثر فريق استفاد من تسجيل خصومه ذاتيا في الدوري الموسم الحالي 3 مرات بالتساوي مع إشبيلية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 28 في المركز قبل الأخير.

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