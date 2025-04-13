بحضور جماهيري ضعيف.. الوداد يتعادل مع الرجاء في دربي الدار البيضاء

الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد الرايحي - الوداد

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مباراة الوداد والرجاء في دربي الدار البيضاء لحساب الجولة 26 من الدوري المغربي.

التعادل لم يُفد قطبي الكرة المغربية في صراع المقاعد المؤهلة للمسابقات الإفريقية.

ويعاني الوداد والرجاء هذا الموسم من تذبذب النتائج وآخرها توديع كأس العرش المغربي من دور الـ16.

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وكان نهضة بركان قد حسم لقب الدوري المغربي لصالحه قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

وأقيم اللقاء في مُركب محمد الخامس بعد انتهاء الإنشاءات من أجل الاستعداد لاستضافة أمم إفريقيا 2025.

وشهد اللقاء حضور جماهيري ضعيف للغاية في المدرجات بعدما طالبت جماهير الفريقين قبل اللقاء بمقاطعة الحضور فيما اعتبروه "محاولة توظيف الجماهير كأداة دعائية لتلميع صورة مسؤولين عن تدبير شؤون الكرة في المغرب"، حسب وسائل الإعلام المغربية.

وتقدم الوداد بهدف محمد الرايحي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وأدرك الحسين رحيمي التعادل بعد 9 دقائق لصالح الرجاء.

التعادل رفع رصيد الوداد للنقطة 44 في المركز الثالث بشكل مؤقت.

فيما أصبح الرجاء سابعا برصيد 38 نقطة.

يذكر أن أول وثاني الترتيب يتأهل مباشرة لدوري أبطال إفريقيا وبالفعل حجز نهضة بركان بطاقة التأهل.

ليصبح الصراع على ثاني بطاقات دوري الأبطال محصورا بين فرق الفتح الرباطي والوداد والجيش الملكي والمغرب الفاسي ونهض الزمامرة.

فيما سيحاول الرجاء اقتناص أحد المركزين الثالث أو الرابع في آخر 4 جولات لابتعاد عن شبح الغياب القاري.

الوداد الرجاء الدوري المغربي
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