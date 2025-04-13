بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل
الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:18
كتب : FilGoal
تعادل نيس مع منافسه ستراسبورج بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وسجل ملفين بارد ويوسف ندايشيمي ثنائية نيس، بينما أحرز إمانويل إميجا وصامويل أمو أمياو هدفين ستراسبورج.
وغاب الدولي المصري محمد عبد المنعم عن المباراة بسبب الإصابة حسب التقارير الفرنسية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج عبد المنعم من قائمة فريقه في 2025.
وتعود المرة الأخيرة التي خرج منها مدافع الأهلي السابق عن قائمة نيس يوم 21 ديسمبر الماضي في كأس فرنسا ضد كورت.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد نيس للنقطة 48 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
بينما وصل ستراسبورج للنقطة 50 في المركز الخامس.
نرشح لكم
هل يحقق المعجزة؟ الفتح بقيادة جوميز يفوز على الخليج ويخرج من دائرة الهبوط حفلة أهداف.. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستال بالاس بخماسية 6×10.. مرموش يسجل سادس أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(2) كريستال بالاس.. 3 نقاط ثمينة "تغنت بالملك".. ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن تجديد عقد صلاح تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. ودي بروين أساسي الدوري القطري – تريزيجيه يصنع وظهور عبد القادر.. وغياب حمدي فتحي النني يشارك في تعادل الجزيرة مع عجمان