بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل

الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

نيس - ستراسبورج

تعادل نيس مع منافسه ستراسبورج بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل ملفين بارد ويوسف ندايشيمي ثنائية نيس، بينما أحرز إمانويل إميجا وصامويل أمو أمياو هدفين ستراسبورج.

وغاب الدولي المصري محمد عبد المنعم عن المباراة بسبب الإصابة حسب التقارير الفرنسية.

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وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخرج عبد المنعم من قائمة فريقه في 2025.

وتعود المرة الأخيرة التي خرج منها مدافع الأهلي السابق عن قائمة نيس يوم 21 ديسمبر الماضي في كأس فرنسا ضد كورت.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد نيس للنقطة 48 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما وصل ستراسبورج للنقطة 50 في المركز الخامس.

نيس ستراسبورج الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم
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