الرياضية: الهلال يحدد موقع معسكره قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025

وقع اختيار مسؤولو الهلال السعودي على واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معسكر استعدادا لكأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مونديال الأندية بنظامه الجديد الذي يضم 32 فريقا بدءا من 14 يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال اختارت عاصمة الأمريكية بعد زيارة أكثر من موقع في أماكن مختلفة.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة رفقة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النسماوي.

ويخوض الهلال مبارياته الـ 3 في 3 مدن مختلفة.

فيبدأ مشواره بلقاء ريال مدريد في 18 يونيو على ملعب هارد روك في ولاية فلوريدا.

ثم يطير للقاء سالزبورج بعد 4 أيام في ملعب أودي فيلد في العاصمة واشنطن

ويختتم دور المجموعات بلقاء باتشوكا على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل بولاية تينسي.