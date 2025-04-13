يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ليتشي

الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على منافسه ليتشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تيون كوبماينرز وكينان يلديز ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز فيديريكو باسكيروتو هدف ليتشي.

واستعاد يوفنتوس توازنه بعد الفوز على ليتشي، إذ تعادل في المباراة الماضية ضد روما بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر يواصل ليتشي سلسلة عدم الفوز، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في المباريات الـ9 الأخيرة.

وخسر ليتشي 6 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

وافتتح كوبماينرز النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من صناعة دوشان فلاهوفيتش.

وفي الدقيقة 33 ضاعف يلديز الفارق من صناعة أخرى لفلاهوفيتش.

وقلص باسكيروتو النتيجة في الدقيقة 87 من صناعة يوهان هيلجاسون.

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 59 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 26 في المركز الـ17.

يوفنتوس
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