الكاس: سعادتي لا توصف بعد التأهل لكأس العالم للناشئين.. واعتذار

لا يعرف أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 كيفية وصف شعوره بعد الفوز على أنجولا والتأهل لمونديال الناشئين.

وقاد الكاس منتخب مصر للفوز بنتيجة 2-1 على أنجولا والتأهل لنهائيات المونديال في قطر بنهاية العام الجاري.

وقال الكاس في المؤتمر الصحفي: "سعادتي لا توصف بالفوز على أنجولا والتأهل لكأس العالم للناشئين بعد غياب 28 عاما".

وأضاف "أعتذر عن الخروج المبكر من البطولة وكان لدي ثقة كبيرة في التأهل للمونديال ولم أفقد الأمل للحظة".

وأكمل "اتحاد الكرة كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق الحلم".

وأتم "سعادتي لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان يهمني رسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

ولأول مرة منتخب مصر يتأهل لمونديال الناشئين منذ استضافة البطولة في 1997 أي منذ 28 عاما.

وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم للناشئين في البطولة التي ستقام في قطر بنهاية العام الجاري في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

الكاس يفي بوعوده

في نوفمبر 2024 خسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار بطولة شمال إفريقيا.

بعدها صرّح الكاس بتحمله للمسؤولية والقدرة على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

وبالفعل منتخب مصر حقق اللقب في النهاية متصدرا الترتيب وحجز بطاقة التأهل لأمم إفريقيا لأول مرة منذ 2011.

وفي بداية مشوار أمم إفريقيا خسر منتخب مصر بسيناريو غريب أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3 رغم التقدم 3-1.

الكاس شدد على وجود فرصة لمنتخب مصر في التأهل والقتال عليها وبالفعل استطاع منتخب مصر كسر عقدة استمرت 28 عاما.