جوميز: سنحاول الحصول على النقاط أمام الفرق الكبرى ولن نستسلم

وفاز الفتح تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منافسه الخليج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال مدرب الزمالك السابق خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا بشكل قوي في الشوط الثاني وتخطينا مباراة نهائية، وتتبقى لنا نهائيات أخرى".

وأضاف "تنتظرنا مباريات صعبة وأولها ضد الاتحاد، وأيضا سنلاقي الهلال والشباب والنصر، لذلك كل مباراة تعد نهائيات".

وأكمل "حققنا الفوز، لكن ندرك أن المنافسة قوية للهروب من الهبوط، المنافسون يحققون نتائج جيدة، بالتالي علينا مواصلة العمل المكثف لتحقيق هدفنا".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نحاول الحصول على نقاط حتى أمام الفرق الكبيرة ولا نستسلم في أي مباراة".

وشارك الدولي المصري محمد شريف في المباراة كبديل في الدقيقة 66.

وللمرة الأولى خلال الموسم الجاري يخرج الفتح من دائرة الهبوط.

وتولى جوميز فريق الفتح وهو يتذيل الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد 13 مباراة.

الآن الفتح يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة وللمرة الأولى يخرج من دائرة الهبوط.

ويلاقي الفتح خصمه اتحاد جدة في مباراة صعبة يوم الخميس المقبل.