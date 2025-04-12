رغم تحقيق رقما سلبيا.. برشلونة ينتصر على ليجانيس

السبت، 12 أبريل 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

انتصر برشلونة على منافسه ليجانيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل خورخي سانز لاعب ليجانيس ذاتيا.

وللمرة الثانية في الموسم الحالي لم يتمكن برشلونة من التسديد على مرمى الخصم وذلك ضد ليجانيس طوال الشوط الأول.

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المرة الأولى كانت ضد ريال سوسيداد في نوفمبر الماضي.

ويعد برشلونة أكثر فريق استفاد من تسجيل خصومه ذاتيا في الدوري الموسم الحالي 3 مرات بالتساوي مع إشبيلية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 28 في المركز قبل الأخير.

وصف المباراة

استحوذ برشلونة على الكرة حتى الدقيقة 21 دون خطورة على مرمى ليجانيس.

وفي الدقيقة 22 سدد جول كوندي كرة قوية تصدى لها حارس المرمى في أول تهديد للفريق الكتالوني.

وتعرض أليخاندرو بالدي لاعب الفريق لإصابة في الدقيقة 41 وخرج بدلا من جيرارد مارتن.

وسدد فيرمين لوبيز كرة رأسية في الدقيقة 44 لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأحرز سانز هدفا ذاتيا في الدقيقة 48 بعد عرضية أرضية من رافينيا.

وتعادل داني رابا لليجانيس لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل في الدقيقة 69.

وأهدر دييجو جارسيا فرصة هدف محقق لليجانيس بعد عرضية أرضية ثم سدد خارج المرمى.

وحافظ برشلونة على هدفه حتى انتهى اللقاء وحصل على نقاط المباراة كاملة.

برشلونة ليجانيس الدوري الإسباني
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