صاروخية رونالدو تحقق الفوز لـ النصر على الرياض وملاحقة الهلال
السبت، 12 أبريل 2025 - 22:51
كتب : FilGoal
حقق النصر فوزا هاما على منافسه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.
وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية النصر، بينما أحرز فايز سليماني هدف الرياض الوحيد.
وافتتح سليماني النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتعادل رونالدو في الدقيقة 56 من صناعة ساديو ماني.
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هددددددف⚽!— SSC (@ssc_sports) April 12, 2025
التعادل للنصر.. رونالدو يسجل بصناعة ماني🔥⚽
النصر 1 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرياض | #SSC pic.twitter.com/ROYlAtckIt
وتقدم النجم البرتغالي للنصر بعد تسديدة صاروخية بطريقة رائعة في الدقيقة 64.
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هددددددف⚽!— SSC (@ssc_sports) April 12, 2025
الثاني للنصر.. قذيفة رونالدو في الشباك🚀🔥⚽
النصر 2 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WwtxNOSIBB
وطرد أحمد عسيري لاعب الرياض بشكل مباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
واستغل النصر تعثر خصمه الهلال بالتعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها أمس الجمعة.
وقلص النصر الفارق مع الهلال لنقطة واحدة.
وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 57 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما توقف رصيد الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.