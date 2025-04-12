صاروخية رونالدو تحقق الفوز لـ النصر على الرياض وملاحقة الهلال

حقق النصر فوزا هاما على منافسه الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية النصر، بينما أحرز فايز سليماني هدف الرياض الوحيد.

وافتتح سليماني النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل رونالدو في الدقيقة 56 من صناعة ساديو ماني.

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وتقدم النجم البرتغالي للنصر بعد تسديدة صاروخية بطريقة رائعة في الدقيقة 64.

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وطرد أحمد عسيري لاعب الرياض بشكل مباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

واستغل النصر تعثر خصمه الهلال بالتعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها أمس الجمعة.

وقلص النصر الفارق مع الهلال لنقطة واحدة.

وبهذا الفوز وصل النصر للنقطة 57 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.