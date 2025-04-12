الكاس يعرف كيف يفي بوعوده.. منتخب مصر إلى كأس العالم تحت 17 لأول مرة منذ 1997

السبت، 12 أبريل 2025 - 22:51

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

يعرف أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين كيف يفي بوعوده، وبعد التتويج بلقب بطولة شمال إفريقيا قاد منتخب مصر للفوز ببطاقة التأهل لكأس العالم تحت 17 عاما.

وانتصر منتخب مصر على أنجولا في مباراة الملحق المؤهل للمونديال بنتيجة 2-0.

ولأول مرة منتخب مصر يتأهل لمونديال الناشئين منذ استضافة البطولة في 1997 أي منذ 28 عاما.

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وسيكون منتخب مصر حاضرا بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم للناشئين في البطولة التي ستقام في قطر بنهاية العام الجاري في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

الكاس يفي بوعوده

في نوفمبر 2024 خسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار بطولة شمال إفريقيا.

بعدها صرّح الكاس بتحمله للمسؤولية والقدرة على التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

وبالفعل منتخب مصر حقق اللقب في النهاية متصدرا الترتيب وحجز بطاقة التأهل لأمم إفريقيا لأول مرة منذ 2011.

وفي بداية مشوار أمم إفريقيا خسر منتخب مصر بسيناريو غريب أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3 رغم التقدم 3-1.

الكاس شدد على وجود فرصة لمنتخب مصر في التأهل والقتال عليها وبالفعل استطاع منتخب مصر كسر عقدة استمرت 28 عاما.

وصف المباراة

التقى منتخب مصر ثالث المجموعة الثانية مع أنجولا صاحب المركز الثالث للمجموعة الرابعة على بطاقة التأهل لمونديال الناشئين.

في الدقيقة 39 تقدم منتخب مصر بفضل هدف عبد العزيز الزغبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز حمزة عبد الكريم الفارق لصالح منتخب مصر قبل 20 دقيقة على النهاية بعدما توغل وانفرد وسدد كرة في الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

واستغل دينيسا ارتباك دفاع منتخب مصر وسط محاولات تشتيت الكرة خلال ركنية وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83.

مرت الدقائق الأخيرة ثقيلة لحين سماع صافرة النهاية التي أعلنت عودة مصر لكأس العالم للناشئين بعد غياب طويل الأمد.

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