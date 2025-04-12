هل يحقق المعجزة؟ الفتح بقيادة جوميز يفوز على الخليج ويخرج من دائرة الهبوط

فاز الفتح تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منافسه الخليج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري محمد شريف في المباراة كبديل في الدقيقة 66.

وسجل ماتياس فارجاس (2) ومراد باتنا ومحمد أمين السباعي وسفيان بن دبكة أهداف الفتح.

بينما أحرز ديميتريوس كوربيليس هدف الخليج الوحيد.

وللمرة الأولى خلال الموسم الجاري يخرج الفتح من دائرة الهبوط.

وتولى المدرب السابق للزمالك الفتح وهو يتذيل الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد 13 مباراة.

الآن الفتح يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة وللمرة الأولى يخرج من دائرة الهبوط.

وتقدم كوربيليس للخليج في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فارجاس في الدقيقة 44.

ثم أحرز باتنا الهدف الثاني في الدقيقة 47، وزاد السباعي الفارق في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 65 أحرز بن دبكة الهدف الرابع، قبل أن يختم فارجاس أهداف فريقه في الدقيقة 71.

ويلاقي الفتح خصمه اتحاد جدة في مباراة صعبة يوم الخميس المقبل.