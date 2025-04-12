في الجول يكشف إصابتي الدبيس وعطية الله

تعرض الأهلي لضربة قوية في مركز الظهير الأيسر بتعرض الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله.

وأصيب الثنائي خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة كريم الدبيس كدمة في الكاحل وسيخضع لفحص إضافي.

بينما سيخضع عطية الله لفحص شامل لمعرفة سبب الإصابة.

وسبق أن صرّح مارسيل كولر مدرب الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: "لا أعرف التشخيص النهائي لإصابة الدبيس وعطية الله، إصابة المغربي عضلية لكن الدبيس لديه ورم كبير وربما كان سببها الخطأ الذي حدث في نهاية الشوط الأول، وسنرى مدى إصابة الثنائي لحسم موقف معلول".

وخرج عطية الله مصابا في الدقيقة 22 وعوضه الديبس.

وقبل انطلاق صافرة الشوط الثاني خرج الدبيس بسبب الإصابة وعوضه أحمد رضا.

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ويستعد الأهلي للقاء فاركو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وخاض الدولي المغربي 19 مباراة بقميص الأهلي سجل هدفا وصنع 3 منذ انضمامه معارا من سوتشي.

فيما شارك الدبيس في 21 مباراة وصنع خلالها 4 أهداف.