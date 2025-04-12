خبر في الجول - صفقة تبادلية منتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

اقترب ناديا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا من التوصل لاتفاق لإتمام صفقة تبادلية في الصيف المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال أحمد رمضان من سيراميكا لبيراميدز، وفي المقابل سينتقل عبد الرحمن جودة من بيراميدز لسيراميكا.

وسينضم جودة لسيراميكا حال إتمام التعاقد عقب انتهاء فترة الإعارة مع حرس الحدود.

ومن المنتظر أن يتوصل المسؤولين لاتفاق نهائي حول الصفقة التبادلية في الفترة المقبلة لحسم أولى الصفقات الصيفية.

يذكر أن الفريقان أجريا أكثر من صفقة هذا الموسم بانتقال كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وعبد الله مجدي وفاخري لاكاي وإسلام عيسى ومحمد صادق ومحمد رضا "بوبو" بين إعارة وانتقال نهائي.

أحمد رمضان صاحب الـ 28 عاما خاض 18 مباراة هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر.

فيما شارك جودة البالغ 22 عاما في 16 مباراة بقميص حرس الحدود هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف.