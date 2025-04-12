مؤتمر كولر: عدم التسجيل مبكرا صعّب المباراة.. وهذا سبب خروج بنشرقي

السبت، 12 أبريل 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي - مؤتمر صحفي

يرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن عدم هز شباك بيراميدز مبكرا تسبب في جعل المباراة أكثر صعوبة على الفريق، وتحدث عن إصابة الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله.

وانتهى لقاء الفريقين في استاد الدفاع الجوي بالتعادل 1-1 ليبقي الوضع كما هو عليه.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "مباراة قوية وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين والأداء تحسن في الشوط الثاني، والمحاولات الهجومية زادت بعد الطرد".

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وتابع "ظهرنا بشكل سيء جدا في كرة الهدف، لكن بروح البطل نجحنا في تسجيل التعادل، وعدم تسجيلنا هدفا مبكرا صعّب علينا المباراة، واستطعنا معالجة الأمور سريعا بعدما استقبلنا الهدف".

وأوضح "خروج بنشرقي كان الهدف منه زيادة سرعات الفريق الهجومية".

وواصل "لا أستطيع القول إن التعادل يُقرب بيراميدز من لقب الدوري، وما زال هناك مباريات متبقية ممكن أن يفقدوا خلالها نقاطا، والأهلي سيحارب حتى اللحظة الأخيرة".

وأكمل "لا أعرف التشخيص النهائي لإصابة الدبيس وعطية الله، إصابة المغربي عضلية لكن الدبيس لديه ورم كبير وربما كان سببها الخطأ الذي حدث في نهاية الشوط الأول، وسنرى مدى إصابة الثنائي لحسم موقف معلول".

واستدرك "لا زال لدينا الوقت الكافي للاستعداد لمباراة صنداونز".

وأتم "بيراميدز كان قويا اليوم ولابد أن نضع في اعتبارنا أننا خضنا مباراة أمام خصم صعب والحماس لم يكن موجودنا لدينا في الشوط الأول".

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.

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