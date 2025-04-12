هدف قاتل يُبقى الوضع كما هو.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في +96

خطف الأهلي نقطة تعادل ثمينة أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في قمة الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري بالتعادل 1-1.

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.



































































التشكيل

أجرى مارسيل كولر تغييرا وحيدا في تشكيل الأهلي بالدفع بحسين الشحات أساسيا على حساب نيتس جراديشار.

فيما بدأ بيراميدز بكريم حافظ كجناح في ظل غياب إبراهيم عادل ورمضان صبحي.

وصف المباراة

بادر الأهلي بالهجوم مبكرا، وفي الدقيقة 5 مرر إمام كرة لبنشرقي الذي أرسلها لأول عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة إمام علت العارضة.

وفي الدقيقة 12 أرسل وسام أبو علي عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع لتصل لإمام الذي سدد كرة شتتها الدفاع أمام المرمى، وتابعها الشحات بتصويبة مرت بجوار القائم.

أشهر الحكم الهولندي ماكيلي أولى البطاقات في الدقيقة 14 بعد تدخل أشرف داري على فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 16 مرت عرضية من الجميع لتصل لكريم حافظ الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي ببراعة وحولها لركنية بأطراف أصابعه.

بعد دقائق سقط يحيى عطية الله أرضا متأثرا بإصابة عضلية وباكيا وتم استبداله بمشاركة كريم الدبيس في الدقيقة 24 عوضا عنه.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء حديدة لربيعة 35 بعد عرقلة ماييلي على حدود منطقة الجزاء قبل انفراده، وبعد 10 دقائق أشهر بطاقة أخرى كانت من نصيب مهند لاشين.

الوقت بدلا من الضائع شهد إثارة كبيرة فتألق محمد الشناوي في التصدي لفرصة محققة من مصطفى فتحي في الدقيقة 45+2.

ثم تبعها رد من كريم الدبيس بتصويبة قوية أرضية أبعدها أحمد الشناوي لركنية بأطراف أصابعه.

الركنية كاد أن يتقدم منها الأهلي برأسية وسام أبو علي لكن العارضة تعاطفت مع أصحاب الأرض.

وأنهى ماييلي الشوط الأول بتصويبة ضعيفة من داخل الـ 18 مرت جاءت في الشباك الخارجية لينتهي الشوط الأول سلبيا.

مع نزول اللاعبين لأرض الملعب استعدادا لبدء الشوط الثاني شعر كريم الدبيس بآلام استجوب معها إجراء تغيير اضطراري جديد للأهلي.

ودفع مارسيل كولر قبل انطلاق صافرة الشوط الثاني بأحمد رضا بدلا من الدبيس.

وتحول أكرم توفيق من لاعب وسط إلى الظهير الأيمن، فيما أصبح محمد هاني ظهير أيسر.

بداية الشوط الثاني لم تكن مثل الأول فلم تشهد فرصا محققة.

وفي الدقيقة 57 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لمهند لاشين تبعها بحمراء عقب شد إمام عاشور في منتصف الملعب.

واستمر خروج البطاقات الملونة من جيب الحكم فأشهر بطاقة صفراء أخرى لوليد الكرتي بعد عرقلة أكرم توفيق على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

وأشرك كولر في الدقيقة 63 كل من طاهر محمد ومحمد عبد الله بدلا من بنشرقي والشحات لتنشيط الهجوم.

ثم دفع بعد 7 دقائق بنيتس جراديشار بدلا من مروان عطية ليتحول الأهلي لرسم خططي 4-4-2 بدلا من 4-3-3.

ورد بيراميدز بأول تغييرين بمشاركة مروان حمدي وصديق أوجولا بدلا من فيستون ماييلي وكريم حافظ.

وفي الدقيقة 79 أبعد أحمد الشناوي تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء وأبعد الخطورة عن مرماه.

وبعد دقيقتين توغل وسام وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86 مرر البديل أوجولا كرة لمحمد الشيبي الذي أطلق تصويبة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى للشناوي معلنا أول أهداف اللقاء.

وسجل الشيبي ثالث أهدافه في الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم.

وأجرى يوريشيتش 3 تغييرات بمشاركة يوسف أوباما وأحمد توفيق وأسامة جلال بدلا من مصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشيبي.

وفي الدقيقة 90+3 مرت عرضية من الجميع بمحاذاة المرمى دون خطورة.

وأطلق أحمد رضا تسديدة مباغتة في الدقيقة 90+6 أدرك بها تعادلا قاتلا للأهلي.

ويعد ذلك ثاني أهداف أحمد رضا مع الأهلي بعدما سجل من قبل ضد الإسماعيلي.

لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق ويبقى الوضع كما هو عليه.