انتهت ملحق مونديال الناشئين - مصر (2)-(1) أنجولا.. الفراعنة لكأس العالم

الكاس: سعادتي لا توصف بعد التأهل لكأس العالم للناشئين.. واعتذار

الكاس يعرف كيف يفي بوعوده.. منتخب مصر إلى كأس العالم تحت 17 لأول مرة منذ 1997

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إعادة قرعة أمم إفريقيا للشباب في مصر