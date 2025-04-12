انتهت ملحق مونديال الناشئين - مصر (2)-(1) أنجولا.. الفراعنة لكأس العالم

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد أنجولا في الملحق المؤهل لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

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شاهد المباراة مباشرة

انتهت.. مصر لكأس العالم

ق 83: دينييسا يسجل هدف تقليص الفارق مستغلا ارتباك دفاعي

ق 70: جووووول الثااااني.. حمزة عبد الكريم ينفرد ويسدد كرة تسكن الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لمنتخب مصر عن طريق عبد العزيز الزغبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق32. مقصية من حمزة عبد الكريم فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر أنجولا كأس أمم إفريقيا للناشئين
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