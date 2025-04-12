بايرن ميونيخ يفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة بالتعادل مع دورتموند

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند

تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أليان أرينا في الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل ثنائية بايرن ميونيخ كل من رافاييل جاريرو وسيرجي جنابري، بينما أحرز ماكسميليان باير وفلاديمير أنتون لدورتموند.

التعادل رفع رصيد بايرن للنقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 6 نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 42 في المركز الثامن.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين وفي الشوط الثاني بدأت الإثارة بعد 3 دقائق بعدما سجل باير هدف التقدم لدورتموند برأٍية مستغلا عرضية من جوليان رييرسون.

وتعادل جاريرو لدورتموند في الدقيقة 65 بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من توماس مولر داخل منطقة الجزاء.

وبعد 4 دقائق تقدم بايرن ميونيخ عن طريق جنابري بعد انطلاقة فردية رائعة من بين المدافعين قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

وتعادل دورتموند من جديد في الدقيقة 75 عن طريق أنتون بمتابعة لمقصية سيهرو جيراسي التي تصدى لها الحارس.

وسيلعب بايرن مباراته المقبلة في الدوري ضد هايدنهايم يوم السبت 19 أبريل، بينما يلتقي دورتموند مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد 20 أبريل.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتوند الدوري الألماني
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