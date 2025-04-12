انتهت الدوري الإسباني - ليجانيس (0)-(1) برشلونة

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

برشلونة أمام أتليتكو مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليجانيس ضد برشلونة في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 75: دييجو جارسيا يهدر فرصة هدف محقق لليجانيس بعد عرضية أرضية ثم سدد خارج المرمى.

ق 69: رابا يسجل هدفا لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 48: جوووووووووول خورخي سانز ذاتيا بعد عرضية أرضية من رافينيا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: رأسية من فيرمين لوبيز بعيدة عن المرمى.

ق 41: إصابة أليخاندرو بالدي وخروجه بدلا من جيرارد مارتن.

ق 22: تسديدة من كوندي تصدى لها حارس المرمى.

ق 17: برشلونة يسيطر على مجريات المباراة والاستحواذ على الكرة.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

برشلونة ليجانيس الدوري الإسباني
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