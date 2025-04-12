يسرع من تتويج ليفربول بالدوري.. أرسنال يتعادل مع برينتفورد

تعادل أرسنال أمام منافسه برينتفورد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل توماس بارتي هدف أرسنال، بينما أحرز يوان ويسا هدف برينتفورد.

ويسرع أرسنال من تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي.

وتعادل أرسنال قبل هذه المباراة ضد إيفرتون في الدوري فقط.

ويستعد أرسنال لمواجهة خصمه ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة 63 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد برينتفورد للنقطة 43 في المركز الـ11.

وأحرز تيرني هدف أرسنال الأول في الدقيقة 25 من رأسية، لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61 افتتح بارتي النتيجة من مرتدة سريعة قادها ديكلان رايس ثم مرر إلى بارتي الذي سدد كرة قوية في المرمى.

وتعادل ويسا في الدقيقة 74 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتمكن فريق من تهديد مرمى الآخر بشكل كبير وأصبحت الأمور متوازنة حتى انتهى اللقاء بالتعادل.