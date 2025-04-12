سيراميكا يعلن تفاصيل إصابة قندوسي

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:18

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تفاصيل إصابة أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتعرض قندوسي لإصابة مروعة خلال مباراة الفريق ضد فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري إصابته بكسر في الساق.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيعود للقاهرة لإجراء جراحة عاجلة خلال الساعات المقبلة.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على الفريق، والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة قندوسي في المستشفى، كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة فريد رضوان.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة اللاعب.

وتدخل ياسين الملاح على قندوسي في الدقيقة 87 بشكل قوي مما تعرض لكسر مضاعف في الساق.

وحصل الملاح على بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وتوقفت المباراة بسبب علاج قندوسي وسط حزن لاعبي الفريقين وبكائهم.

وتم نقل اللاعب الجزائري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسجل محمد رضا الهدف الثاني لسيراميكا عقب إصابة قندوسي وبكى بسبب إصابة زميله في الفريق.

وانتصر سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد عن طريق أحمد رمضان ومحمد رضا.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.

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