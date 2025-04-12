تشكيل برشلونة - إريك جارسيا في وسط الملعب ضد ليجانيس
السبت، 12 أبريل 2025 - 19:59
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ليجانيس.
وسيواجه برشلونة خصمه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويشارك إريك جارسيا بشكل أساسي في مركز وسط المدافع.
ويقود ليفاندوفسكي هجوم الفريق الكتالوني بجانب لامين يامال ورافينيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: جول كوندي - إنييجو مارتينيز - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي
خط الوسط: فيرمين لوبيز - إريك جارسيا - بيدري
خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة.
بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 28 نقطة.
نرشح لكم
فليك: منع إنييجو مارتينيز فرصة خطيرة يعد هدفا لنا بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على ليتشي رغم تحقيق رقما سلبيا.. برشلونة ينتصر على ليجانيس أرتيتا: لا أفكر في مباراة ريال مدريد.. ونقص اللياقة البدنية ليس عذرا بايرن ميونيخ يفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة بالتعادل مع دورتموند انتهت الدوري الإسباني - ليجانيس (0)-(1) برشلونة يسرع من تتويج ليفربول بالدوري.. أرسنال يتعادل مع برينتفورد