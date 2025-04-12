تشكيل برشلونة - إريك جارسيا في وسط الملعب ضد ليجانيس

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ليجانيس.

وسيواجه برشلونة خصمه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشارك إريك جارسيا بشكل أساسي في مركز وسط المدافع.

ويقود ليفاندوفسكي هجوم الفريق الكتالوني بجانب لامين يامال ورافينيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إنييجو مارتينيز - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فيرمين لوبيز - إريك جارسيا - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة.

بينما يأتي ليجانيس في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 28 نقطة.