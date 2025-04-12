تشكيل مصر تحت 17 - الكاس يدفع بنفس الأسماء أمام أنجولا لأجل مونديال الناشئين

دفع أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عاما بنفس الأسماء التي واجهت الكاميرون للقاء أنجولا في الملحق المؤهل لكأس العالم للناشئين 2025.

ولم يُجر الكاس أي تغيير على فريقه الذي فاز على الكاميرون بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لنهائيات كأس العالم للناشئين 2025 بشكل مباشر.

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

الدفاع: عمر كمال - مهند الشامي - حمزة الدجوي - نور أشرف

الوسط: أدهم فريد - محمد البنداري - محمد حمد

الهجوم: أنس رشدي - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم

ويتأهل أول 10 منتخبات في الترتيب بالبطولة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر شهر نوفمبر المقبل.

ويأمل منتخب مصر في الوصول لكأس العالم لأول منذ 1997 عندما استضاف البطولة.