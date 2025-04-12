مران الزمالك – تصحيح الأخطاء الفنية قبل لقاء حرس الحدود

اختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعدادا لمباراة حرس الحدود في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء الحرس غدا الأحد في السابعة مساءً على استاد برج العرب بختام الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الغد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية خلال مران اليوم للتدريب على بعض الجوانب الخططية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

كما تم خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو غاب عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر.