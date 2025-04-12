مران الزمالك – تصحيح الأخطاء الفنية قبل لقاء حرس الحدود

السبت، 12 أبريل 2025 - 19:44

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

اختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعدادا لمباراة حرس الحدود في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء الحرس غدا الأحد في السابعة مساءً على استاد برج العرب بختام الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الغد.

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر خبر في الجول - زيزو يغيب عن مران الزمالك لليوم الثاني تواليا وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق خطوة قانونية من زيزو صوب الزمالك

وخاض اللاعبون فقرة فنية خلال مران اليوم للتدريب على بعض الجوانب الخططية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

كما تم خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو غاب عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

مران الزمالك الزمالك حرس الحدود
نرشح لكم
مؤتمر كولر: عدم التسجيل مبكرا صعّب المباراة.. وهذا سبب خروج بنشرقي هدف قاتل يُبقى الوضع كما هو.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في +96 سيراميكا يعلن تفاصيل إصابة قندوسي بعد إصابته القوية.. فريق فاركو يزور أحمد قندوسي في المستشفى طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر خبر في الجول - زيزو يغيب عن مران الزمالك لليوم الثاني تواليا انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) الأهلي.. تعادل قاتل فوز حزين.. سيراميكا كليوباترا ينتصر على فاركو وسط إصابة مروعة لقندوسي
أخر الأخبار
أرتيتا: لا أفكر في مباراة ريال مدريد.. ونقص اللياقة البدنية ليس عذرا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: عدم التسجيل مبكرا صعّب المباراة.. وهذا سبب خروج بنشرقي 15 دقيقة | الدوري المصري
هدف قاتل يُبقى الوضع كما هو.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في +96 50 دقيقة | الدوري المصري
شاهد مباشرة ملحق مونديال الناشئين - مصر (1)-(0) أنجولا.. الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
بايرن ميونيخ يفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة بالتعادل مع دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ليجانيس (0)-(0) برشلونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
يسرع من تتويج ليفربول بالدوري.. أرسنال يتعادل مع برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
إنتر يتجنب سيناريو بارما ويفوز على كالياري بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 3 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 4 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم