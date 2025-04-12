طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر
السبت، 12 أبريل 2025 - 19:35
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة عمر جابر مدافع الفريق.
عمر جابر
النادي : الزمالك
وتعرض جابر لإصابة خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "إصابة عمر جابر بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية".
وأوضح "وسيغيب عن لقاء حرس الحدود للحصول على راحة".
وشدد "يتم تجهيز عمر جابر للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحالته مطمئنة".
وخاض صاحب الـ 33 عاما 25 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وصنع خلالها 5 أهداف.
ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود غدا الأحد في ختام الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
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