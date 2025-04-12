الدوري الإنجليزي - اشتعال صراع على المركز الرابع بفوز أستون فيلا.. وخسارة فورست

فاز أستون فيلا على منافسه ساوثامبتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من أولي واتكينز ودونيل مالن وجون مكجين.

ويستمر اشتعال الصراع على المركز الرابع والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز أستون فيلا ومن قبله مانشستر سيتي.

ولعب أستون فيلا ومانشستر سيتي 32 مباراة، بينما تشيلسي 31 لقاء، ونيوكاسل 30 مباراة فقط.

وارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 54 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد بفارق نقطة عن مانشستر سيتي في المركز الرابع، وخلفه تشيلسي ونيوكاسل بـ53 نقطة لكل فريق.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة العاشرة ومتذيل الدوري والذي هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

نوتنجهام فورست × إيفرتون

خسر نوتنجهام فورست بهدف دون رد من منافسه إيفرتون في الجولة ذاتها.

وسجل عبد الله دوكوريه هدف إيفرتون في الوقت القاتل.

ويبدو أن المنافسة القادمة ستكون على مركز فورست الذي يحتل المركز الثالث ويبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الرابع.

وأحرز دوكوريه الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتوقف رصيد فورست عند النقطة 57 في المركز الثالث في الجدول.

ووصل إيفرتون للنقطة 38 في المركز الـ14.

برايتون × ليستر سيتي

تعادل برايتون ضد خصمه ليستر سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة 32.

وأحرز جواو بيدرو ثنائية برايتون، بينما سجل ستيفي مافيديدي وكالب أوكولي هدفين ليستر سيتي.

وافتتح بيدرو النتيجة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وبعد 7 دقائق تعادل مافيديدي.

وتقدم بيدرو مرة أخرى لليستر في الدقيقة 55 من ركلة جزاء أيضا.

وتعادل أوكولي من صناعة بلال الخنوس في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة وصل برايتون للنقطة 48 في المركز التاسع.

وارتفع رصيد ليستر للنقطة 18 في المركز قبل الأخير.