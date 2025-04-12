كرة سلة - الاتحاد يحقق فوزا كاسحا على هوبرز ويحجز بطاقة التأهل لنهائيات BAL

السبت، 12 أبريل 2025 - 18:57

كتب : عمرو عبد المنعم

الاتحاد السكندري - سلة

حجز الاتحاد السكندري بطاقة التأهل لنهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة لسلة BAL 2025 بالفوز على ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 94-77.

ورفع زعيم الثغر رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن هوبرز الذي يحتل المركز الثاني.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة بشكل مباشرة للنهائيات بالإضافة لـ أفضل فريقين احتلا المركز الثالث في ترتيب الـ 3 مجموعات.

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وضمن زعيم الثغر الصدارة أيضا قبل لقاء الفتح الرباطي المغربي غدا الأحد في ختام مرحلة المجموعات.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 19-19 بين الفريقين ومن بعدها بدأ طوفان سكندري.

فأنهى الاتحاد الربع الثاني بنتيجة 49-29، ورغم محاولات الفريق النيجيري إلا أن التقدم ظل من نصيب الاتحاد في الربع الثالث بنتيجة 75-56.

واختتم زعيم الثغر اللقاء بنتيجة 94-77 محققا الفوز الخامس على التوالي.

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